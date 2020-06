Albuccione, una discarica a cielo aperto

Il personale della RTI Tekneko Srl e Fratelli Morgante è intervenuto in Via Nenni ad Albuccione per smaltire la discarica abusiva che si è creata a cielo aperto.

Sono stati impiegati 3 mezzi con pianale e 2 compattatori per rimuovere 12metri cubi di rifiuti indifferenziati e 15metri cubi di rifiuti ingombranti, quali divani, vasi e water. La situazione in questo punto di Albuccione è incontrollabile visto che si tratta di una zona con pochi residenti e dunque di facile portata per i malintenzionati.