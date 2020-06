Il Caso Regeni – La voce delle Città del Nord Est sugli sviluppi odierni

La Redazione Web del Tiburno ha parlato con i giovani esponenti politici delle Città del Nord Est per conoscere la loro posizione in merito agli sviluppi recenti della vicenda e le conseguenti dichiarazioni di Zingaretti.

ANGELO CASU – Segretario GD MONTEROTONDO –

La lettera del segretario Zingaretti è una presa di posizione importante. L’impegno del Governo in questa fase è necessario per non fare dei diritti umani vuota retorica e restituire finalmente giustizia alla famiglia e al nostro Paese.

MARCO FERI – Segretario PD TIVOLI-

Fondamentalmente sono dell’idea di Zingaretti: da tempo era stata programmata questa questione economica e vanno mantenuti i rapporti economici con i vari Paesi. Se questa questione ha poi fornito l’occasione per velocizzare il processo, mi reputo d’accordo con Zingaretti e favorevole. Andare solo “di muro” con un governo come quello egiziano non aiuta. Penso che, in tutta questa discussione, perduri la speranza del mantenimento dei contatti, va da sé che finora non sono stati fatti molti passi avanti.

MARCO FIORAVANTI – GD GUIDONIA-

Facendo un discorso in generale, credo che manchi un collegamento diplomatico, perché non c’è trasparenza e dialogo con i Paesi arabi e africani: tutto quello che accade ad alcune persone, in quei posti, fa emergere una carenza già preesistente. Spero che questo di cui si sta parlando in questi giorni sia un tentativo per riavvicinarsi al dialogo, ma non credo che sia un tentativo valido. Qualunque cosa avvenga in questi Paesi, questo caso e anche quello di Silvia Romano, costituiscano la punta di un iceberg. Mattei, anni fa, disse che c’era bisogno di un dialogo, anche attraverso l’accordo singolo. In definitiva: se fosse l’inizio di un percorso continuo, e non di un singolo caso, sarebbe un’ottima mossa, ma ho paura che sia una situazione temporanea