Le prospettive delle imprese in base al Covid-19

In che situazione versano le imprese e quali sono le loro prospettive in questo particolare momento dovuto all’emergenza Covid-19? È l’argomento di una rilevazione condotta dall’Istat

tra l’8 e il 29 maggio 2020. Obiettivo: raccogliere valutazioni direttamente dalle aziende in questo momento di grave crisi e cercare di disegnare soluzioni per evitare un ulteriore peggioramento su occupazione, impatto economico e finanziario.

Ma vediamo alcuni dei dati elaborati nel report dell’Istituto Nazionale di Statistica. Il 38% delle aziende (con il 27,1% di occupati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività, mentre il 42,8% ha richiesto il sostegno per liquidità e credito. E oltre la metà delle imprese, con la presenza di occupati pari al 37,8%, prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine del 2020.

Raggiunge quota 70% la percentuale di ditte che dichiara una riduzione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: nel 41,4% dei casi si è più che dimezzato, nel 27,1% si è ridotto tra il 10% e il 50% e nel 3% dei casi meno del 10%. Solo nell’8,9% delle imprese il valore del fatturato è invece rimasto stabile.