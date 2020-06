Maturità: gli auguri del sindaco Proietti agli oltre 900 maturandi di Tivoli

“Care ragazze e cari ragazzi. Questo è un anno particolare per voi che oggi vi siete seduti tra i banchi delle vostre aule – quelle che avete dovuto lasciare per i tre lunghi mesi della chiusura a causa dell’epidemia – dove state affrontando una delle prove più importanti della vostra vita: l’esame di maturità. È vero, quest’anno è mancata tutta la fase preparatoria e poi finale che conduce agli esami, e che generalmente – al di là delle ansie e delle apprensioni legate allo sforzo di studiare e prepararsi al meglio – produce anche un’atmosfera unica, coinvolgente, solidale tra studenti, e tra studenti e professori, in un lavoro collettivo di formazione. Ma bisogna tornare indietro di molti decenni, agli anni della Seconda Guerra per ritrovare un’emergenza simile. Siate consapevoli, dunque, dell’importante pezzo di storia che anche voi avete vissuto, del quale siete stati partecipi e adesso dovete essere protagonisti. Cogliete questa occasione per pensare profondamente all’esperienza che avete fatto e, soprattutto, a quella che andrete a fare quando avrete concluso il vostro esame. Volgete l’esperienza, a tratti dura, delle passate settimane in positivo, fatene tesoro. A voi va un enorme incoraggiamento ad andare avanti con lealtà ed energia: siete preziosi per noi e per chi verrà: a voi saranno affidate le sorti della società. In bocca al lupo per l’esame e per la vita”.

Entra nell'edicola