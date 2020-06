Moricone e Licenza, percorsi di vita nel territorio

Grande soddisfazione hanno espresso il Presidente del Parco Barbara Vetturini, il Sindaco di

Licenza Luciano Romanzi e il Sindaco di Moricone Giovanni Battista Pascazi per avere ottenuto i

finanziamenti necessari alla realizzazione di Percorsi Vita nel territorio.

“Ringrazio, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale di Moricone, il Parco dei Monti

Lucretili per aver individuato il nostro Comune come beneficiario del contributo riguardante il

progetto denominato “Percorso vita” riferito alla realizzazione di aree sportive attrezzate,

attraverso al bando regionale “Progetti per uno sport a 360°”dice il Sindaco Giovanni Battista

Pascazi.

La Delibera regionale del 4 giugno scorso , relativa alla Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 –

“Testo Unico in materia di Sport”. – Programma Interventi “Progetti per uno sport a 360°”, ha

previsto infatti per il biennio 2020/2021 “un finanziamento di 3 milioni di euro per realizzare […]

aree sportive attrezzate: dai playground, ai percorsi vita/benessere” presso le Aree Naturali

Protette e gli spazi pubblici idonei gestiti dalle ATER.

Il Parco dei Monti Lucretili, sensibile alle esigenze del territorio e degli utenti, in accordo con i

Sindaci ha proposto alla Regione due progetti relativi a Percorsi Vita presso il Comune di Licenza,

al Giardino dei Cinque Sensi, e presso il Comune di Moricone su terreni di proprietà dell’Università

Agraria. I progetti sono stati entrambi finanziati.

L’imperativo del momento sembra essere quello di mantenersi in forma all’aria aperta. Per i Parchi

e le Aree Naturali Protette questo significa poter proporre agli utenti un’immersione nella bellezza

degli ambienti naturali. I Percorsi Vita rappresentano con le loro strutture nel verde occasioni

guidate di attività ed esercizi che si svolgono all’aria aperta, invece che in palestra, con la

consapevolezza che l’esercizio fisico all’esterno abbia un ineguagliabile valore aggiunto e una

attrattiva in più.

Un ulteriore passo per valorizzare e promuovere il nostro Parco e il nostro territorio.

