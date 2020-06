Novelli, sull’impianto TMB di Guidonia Montecelio: “Proseguirà comunque il mio impegno contro il TMB e la discarica”

“Ho appreso del dissequestro dell’impianto Tmb di Guidonia Montecelio da parte del Tribunale di Tivoli. Una decisione per cui attendo le motivazioni, al fine di capire esattamente come si è arrivati a questa scelta da parte dei magistrati tiburtini”- commenta il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Novelli.

“La mia storia politica si è incrociata da diversi anni nella lotta contro un impianto ed una discarica dannosi per il nostro territorio- conclude Novelli- da Consigliere Regionale sto continuando a portare avanti questa battaglia con l’obiettivo di far riconoscere il Parco dell’Inviolata come aree a rischio ambientale. Si tratta, infatti, di una legge, proposta dal Movimento 5 Stelle regionale, che consentirebbe di tutelare un territorio da troppo tempo violentato in termini ambientali”.