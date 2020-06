Roma, 19 anni fa il terzo scudetto: la società lo celebra con un video

Il 17 giugno 2001 l’As Roma divenne Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Per celebrare il 19° anniversario del terzo Scudetto, il club giallorosso ha riproposto sul profilo Twitter ufficiale i tre gol segnati quel giorno all’Olimpico nel match contro Parma, poi conclusosi 3-1. Vittoria che sancì il primo posto in classifica e diede vita ad oltre un mese di festeggiamenti nella Capitale. Il video mostra le tre reti, segnate nell’ordine da Totti, Montella e Batistuta.

