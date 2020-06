Tivoli, apertura centri estivi

Il settore Welfare del Comune di Tivoli ha pubblicato il nuovo avviso pubblico per l’apertura di centri estivi per minori nel territorio comunale.

L’avviso stabilisce che coloro che sono interessati ad avviare centri estivi per minori per l’estate 2020, devono comunicare al Comune e alla Asl l’inizio delle attività, che devono essere rispondenti alle direttive impartite con le aggiornate linee guida dell’11 giugno 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento delle Politiche per la famiglia, e dell’ordinanza del presidente della Regione Lazio del 13 giugno 2020.

La comunicazione dev’essere presentata all’ufficio Pubblica istruzione entro tre giorni dall’avvio delle attività tramite Pec all’indirizzo: info@pec.comune.tivoli.rm.it e dovrà avvenire con l’utilizzo del modello predisposto dalla Regione Lazio. Le domande già presentate dopo la pubblicazione del precedente avviso saranno in ogni modo prese in considerazione; qualora i gestori intendano estendere il servizio anche ai minori da 0 ai 3 anni, dovranno integrare la domanda con la sola comunicazione per questa ulteriore fascia d’età.

L’avviso è pubblicato anche sull’albo pretorio online ed è consultabile sul sito istituzionale (www.comune.tivoli.rm.it), insieme al modello di comunicazione d’inizio attività.