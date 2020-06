Tivoli, il parco di Casette Basse è abbandonato

Nuova denuncia sull’abbandono del parco Casette Basse di via Empolitana, a Tivoli. L’affondo, sulle condizioni dell’area verde, arriva da Alessandro Fontana, consigliere comunale del PD: “Erba alta, sterpaglie, cartacce in ogni angolo. E’ la situazione, purtroppo non nuova dei giardini di Via Empolitana, uno dei pochi spazi verdi del quartiere dove i bambini dovrebbero poter giocare senza rischi, ma così non è. Abbiamo denunciato lunedì scorso in consiglio comunale la situazioni riscontrata dopo il lockdown in parchi e giardini. Gli interventi manutentivi, durante la chiusura imposta per cercare di contenere l’emergenza Corona virus non sono stati garantiti.

Con queste fotografie scattate oggi vogliamo evidenziare il degrado dei giardini pubblici delle casette basse , e chiedere all’amministrazione se le sembra una situazione accettabile”.

“Ci piacerebbe – prosegue Fontana – capire quanto i cittadini devono aspettare per il ripristino dell’intero giardino , della fontanella che dovrebbe essere dedicata ai ragazzi e della pavimentazione dei giochi , visto che in alcuni punti è rialzata e può creare dei problemi.Crediamo che non sia una grande spesa. Su questo argomento non molleremo fino a quando tutti i giardini pubblici non saranno a livelli accettabili, perché le tasse per prima cosa devono essere spese per il bene quotidiano dei cittadini e poi viene il resto. Invitiamo tutti i cittadini a monitorare sempre le spese dell’amministrazione e a mandare a noi ogni situazione di degrado o problematiche”.