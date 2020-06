Al via il casting per il film ‘Divin codino’

Tivoli,18 giugno 2020 – Tibur Tivoli film commission informa che “Fabula pictures srl” cerca, per il suo prossimo film dal titolo “Divin codino” (regia di Letizia Martire), nel territorio del Comune di Tivoli:

– calciatori professionisti e non con un’età tra i 18 e i 30 anni. Gli atleti non dovranno avere capelli con il doppio taglio e meches o colori; non dovranno avere tatuaggi visibili e con sopracciglia naturali;

– guardalinee, arbitri e fotografi professionisti;

– figurazioni per gli spalti (tifosi) uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 65 anni. In questo caso, gli uomini non devono avere i capelli rasati né il doppio taglio; le sopracciglia devono essere naturali. Le donne non devono avere le sopracciglia tatuate.

– si cerca anche una banda musicale che suoni l’inno nazionale

La disponibilità dev’essere garantita dal 10 al 28 agosto.

Il casting è ufficialmente aperto. Considerata la situazione particolare legata all’emergenza sanitaria e all’epidemia da Covid-19 e, dunque, nel rispetto delle norme sanitarie, verrà fatta una pre-selezione via email.

Chi fosse interessato e in possesso dei requisiti, può inviare una email a: daniela.deangelis1952@gmail. com indicando nome, cognome, numero di telefono, per quale posizione ci si candida, e allegando due foto: figura intera e primo piano.

Saranno considerate valide soltanto le candidature che arriveranno via email entro sabato 20 giugno ore 18.