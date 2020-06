Al lavoro per la decima edizione

(riceviamo e pubblichiamo)

L’Agenzia Nazionale Turismo, ha concesso ufficialmente, per la prima volta, il patrocinio alla decima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, in programma dal 26 al 30 agosto a Rieti. In relazione all’emergenza epidemiologica da Coronavirus-Covid19, l’evento è stato rimandato di qualche settimana rispetto alle date inizialmente comunicate e l’organizzazione sta lavorando alacremente per fare in modo che la Fiera possa effettivamente tenersi, rappresentando ormai un appuntamento di richiamo nazionale e internazionale.

Dopo il Ministero per le Politiche Agricole, Forestali e Alimentari e ISMEA, oggi arriva, per la prima volta, anche il patrocinio ufficiale dell’ENIT e questo non può che renderci orgogliosi – dichiara il presidente del Comitato organizzatore, Livio Rositani – I continui riconoscimenti che stanno arrivando alla Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti dimostrano che l’evento ha assunto, ormai, un rilievo nazionale e internazionale, rivestendo un ruolo di primaria importanza nel panorama del Centro Italia e certamente di traino per la promozione e l’economia della provincia di Rieti. A maggior ragione in questa fase di incertezza di ripartenza post-Covid19 stiamo facendo ogni sforzo possibile per fare in modo che la Fiera rappresenti un veicolo di ripresa, anche simbolica, del territorio e la notizia del patrocinio dell’Agenzia Nazionale Turismo rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia.