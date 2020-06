Guidonia patrocina il seminario online sulla ripartenza e il credito alle imprese

Lunedì 22 giugno alle 18 sulla Piattaforma CNA Formerete-Webex si terrà un importante seminario online gratuito per condividere riflessioni sul futuro che ci attende alla ripresa delle attività lavorative. Sarà l’occasione per individuare i prossimi scenari, orientarsi tra norme nazionali, regionali e comunali che ci cambieranno la vita, senza dimenticare di riflettere sui rischi e le insidie che questo comporta.

Il programma prevede:

– Scenario economico dopo il Coronavirus

– Riapertura, orari e sicurezza: modalità e funzionalità

– Contributi a fondo perduto e liquidità

– Domande e risposte

Il seminario è a cura della CNA Roma e patrocinato dal Comune di Guidonia Montecelio. Per tutte le informazioni utili e per iscriversi al seminario si può cliccare qui:

