GUIDONIA – Scontro in viale Roma, al posto dei vigili in quarantena arriva la Provinciale

Due auto incidentate e un ferito lieve, un furgone rimosso e sanzionato. E’ il bilancio dello scontro avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 17 giugno, in viale Roma, nel Centro di Guidonia.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’incidente è avvenuto all’altezza del civico 139 di viale Roma all’altezza del parco pubblico intitolato al compianto maggiore dell’Aeronautica Roberto Giontella. Una donna al volante di una Daewoo diretta verso l’aeroporto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e invaso la corsia di marcia urtando prima fronte-lateralmente una Toyota Yaris in sosta e successivamente un furgone Iveco parcheggiato a pochimetri dall’intersezione con via Motta. Illesa la conducente della Daewoo, lievemente contusa la donna a bordo della Yaris parcheggiata.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Provinciale per i rilievi del caso. Gli agenti hanno fatto rimuovere col carro attrezzi il furgone multandolo per divieto di sosta: era parcheggiato in prossimità di un’area di intersezione e occultava altresì la visuale dei veicoli che da via Motta si immettevano in viale Roma.

Si tratta del primo intervento effettuato dagli agenti della Polizia Provinciale del distaccamento di Villa Adriana a seguito della collaborazione siglata martedì tra il Maggiore Michele Mari, responsabile della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, ed i vertici locali della Polizia Provinciale. L’accordo di supporto fa seguito all’interlocuzione tra il sindaco Michel Barbet e il Vicesindaco della Città Metropolitana Maria Teresa Zotta, la quale si è subito attivata presso il Comandante della Polizia Provinciale Mario Sette e la Sindaca della Città Metropolitana Virginia Raggi per far fronte alla carenza di organico dei vigili urbani: il Corpo è decimato a causa del Covid-19 che ha colpito tre agenti determinando la quarantena per i colleghi.