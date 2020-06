Guidonia – Spazio Anziani, centri anziani verso la riapertura con attività all’aperto

Sul profilo di Davide Russo, Assessore al Sociale di Guidonia, sono state spiegate le modalità di apertura dei centri anziani mediante il progetto Spazio Anziani.

Riportiamo qui le sue parole:

Con l’emergenza Covid-19 a pagarne di più sono state le persone anziane che interrompendo i rapporti sociali hanno sofferto la solitudine. Per questo, dopo aver supportato i gestori degli asili nido e delle associazioni per la ripartenza dei centri estivi per i bambini e gli adolescenti, stiamo cercando soluzioni anche per questa fascia di popolazione, mai così fragile come in questo momento. Nessuno deve rimanere da solo.

Abbiamo avviato con gli uffici la progettazione di modalità di rientro e di utilizzo delle strutture al chiuso per arrivare preparati a settembre. Ma per il periodo estivo, l’Area del Sociale sta progettando una serie di attività all’aria aperta garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Il progetto si chiamerà #spazioanziani e prevede diverse attività all’area aperta: nei parchi e nelle piazze. Previste attività di laboratori fotografici, lettura, orti urbani, passeggiate e cinema serale. Verranno privilegiate le attività a piccoli gruppi di persone, predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa e obbligando comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. Sarà vietato l’uso delle carte da gioco.

Nei prossimi giorni incontrerò i presidenti dei 10 centri anziani per condividere il progetto e stabilire il programma delle attività.