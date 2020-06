New York, incendio all’Empire State Building.

Alle ore 12:30, nel cuore di Manhattan, è scoppiato un incendio all’interno dell’Empire State Building.

La notizia dell’incendio, riportata dal sito Citizen New York, è stata anche accompagnata a delle immagini del tempestivo intervento delle squadre dei vigli del fuoco che sono riuscite a domare le fiamme intorno alle 13, orario in cui l’incendio è stato dichiarato sotto controllo. A quanto sembra le fiamme avevano attaccato i pannelli di legno e si sarebbero propagate nell’atrio. ma sono state domate in poco tempo.

Non ci sono stati feriti.