GUIDONIA – Case popolari, sgomberi durante l’emergenza Covid-19

Dal Consigliere comunale del Pd di Guidonia Montecelio Emanuele Di Silvio riceviamo e pubblichiamo:

“In piena emergenza sanitaria ed economia il sindaco Barbet sfratta gli abitanti delle case popolari. Proprio in queste ore da Palazzo Guidoni sono partite numerose ordinanze di sgombero agli inquilini morosi del nostro comune. Sindaco, non è questo il momento degli sgomberi! Governo e Regione sono impegnate a sostegno di tutti i cittadini che versano in difficoltà aggravate dall’emergenza in corso. Dal nostro comune mi aspetto lo stesso impegno.

Invito Barbet, nel rispetto delle norme, a sospendere tutti gli atti di sgombero fino la fine del periodo di emergenza Covid-19. E contestualmente a predisporre un tavolo ad hoc, con dirigente dell’area alloggi popolari e assessore ai servizi sociali, al fine di trovare una soluzione che possa anche garantire ai morosi di mettersi in regola con i pagamenti e di non perdere il diritto di assegnazione”.