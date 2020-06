L’Assessore Onestà ci aveva già spiegato molte novità riguardanti quest’edizione “digitale” della Sagra delle Cerase.

Oggi, il Comune di Palombara Sabina ha ringraziato tutti quanti i cittadini che si stanno mobilitando per rendere speciale la versione online della sagra. In più, sempre nel medesimo post, ha rinnovato l’appuntamento agli aggiornamenti nel fine settimana: in esso verranno spiegate le modalità di svolgimento dell’evento.

Fonte: Comune di Palombara Sabina