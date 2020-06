Startup e innovazione: risorse in arrivo

Per sostenere le startup innovative laziali, Lazio Innova e Boost

Heroes uniscono le forze raddoppiando gli investimenti a loro

favore. Lo fa non solo la Boost Heroes (una società venture

capital focalizzata su investimenti in aziende nelle prime fasi di

sviluppo e ad alto potenziale di scalabilità) ma anche tutto il suo

network di co-investitori.

L’accordo verrà sviluppato nel corso del 2020: Boost Heroes

opererà la selezione delle startup che poi verranno presentate al

Comitato Investimenti di Innova Venture periodicamente nel

corso dell’anno.

Ha detto in proposito Andrea Ciampalini, direttore generale di

Lazio Innova: “L’accordo con Boost Heroes – ha commentato – è

un altro importante tassello della strategia regionale a sostegno

dell’innovazione. L’obiettivo di fondo è far crescere la presenza di

operatori nazionali qualificati, come Boost Heroes,

nell’ecosistema laziale. Grazie alla sinergia tra risorse pubbliche e

risorse private stiamo contribuendo a moltiplicare le opportunità

di investimento per le startup, a maggior ragione in questa

delicata fase di ripresa”.

