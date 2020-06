Stop ai camion sull’A24 tra Tivoli e Vicovaro per quattro giorni

Divieto di transito sull’A24 per i mezzi pesanti tra Tivoli e Vicovaro\Mandela. Lo stop è stato imposto dal gestore, Strada dei Parchi, “per urgenti e inderogabili verifiche tecniche su alcuni viadotti dell’A24”.

Per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 t la circolazione in direzione L’Aquila – Pescara è vietata dalle ore 14 di venerdì 19 alle 14 di domenica 21. Sulla carreggiata verso Roma, invece, dalle 14 di domenica 21 alle 6 di lunedì 22. E’ comunque consentito il transito per tutti i pullman, a 2 o 3 assi.

“Conseguentemente – spiegano da Strada dei Parchi -, nei giorni ed orari sopra indicati, per i soli mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 t provenienti da Roma e diretti verso A25/AQ/TE, sarà disposta l’uscita obbligatoria dalla carreggiata est dell’autostrada A24 allo svincolo di Tivoli, con rientro consigliato in A24 allo Svincolo di Vicovaro/Mandela; mentre, per i veicoli provenienti da A25/AQ/TE e diretti verso RM, sarà disposta l’uscita obbligatoria dalla carreggiata ovest dell’autostrada A24 allo svincolo di Vicovaro/Mandela con rientro consigliato in A24 allo svincolo di Tivoli; ai conducenti i suddetti mezzi pesanti si consiglia di utilizzare l’itinerario alternativo della SS5 Tiburtina/Valeria.