TIVOLI – Strage di Guidonia, picchetto d’onore per l’eroe

Si sono celebrati stamane, venerdì 19 giugno, i funerali di Antonio Iodice, luotenente dell’Arma dei Carabinieri ed ex Comandante della stazione di Bagni, Medaglia d’Argento al Valore Civile, per essere stato una delle vittime di Angelo Spagnoli, il cecchino di Guidonia, che il 3 novembre 2007 in via Fratelli Gualandi a Guidonia lo centrò con un colpo di fucile alla spalla.

La funzione è stata celebrata nella chiesa di Santa Sinforosa a Tivoli Terme dal parroco don Paolo Lombardi alla presenza di tanti colleghi della Compagnia di Tivoli e di altri presidi dell’Arma dove nella sua trentennale carriera aveva lavorato il sottufficiale in pensione, spentosi mercoledì 17 giugno, all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli all’età di 61 anni. Il Luogotenente Antonio Iodice lascia una moglie, i figli, sorelle, nuore, cognate e nipoti.

L’APPROFONDIMENTO SULLA SUA STORIA

SU TIBURNO IN EDICOLA MARTEDI’ 23 GIUGNO