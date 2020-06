Vent’anni dall’incidente del Drago 56 a Vicovaro, la cerimonia in località Forcelle

Sono passati vent’anni da quel 19 giugno tragicamente ricordato per la tragedia del Drago 56.

Un elicottero dei vigili del fuoco, con a bordo quattro vigili del fuoco ed un volontario di protezione civile, precipitò durante la ricerca di due persone scomparse sui monti Lucretili.

Il velivolo, con a bordo il capo reparto Paolo Martinelli (47 anni, di Roma), i capi squadra Gino del Zoppo (37 anni, di Rieti) e Fabio Petrazzi (37 anni, di Roma), il vigile permanente Massimo Frosi (32 anni, di Roma) ed il volontario di Protezione civile Antonio Marcheggiani (45 anni, di Mentana), urtò i cavi dell’alta tensione e prese fuoco, schiantandosi in terra senza lasciare scampo ai soccorritori impegnati nelle ricerche di due persone di Vicovaro, padre e figlio, di cui non si avevano più notizie dalla sera precedente.

La mattina di questo venerdì 19 giugno, sul luogo dell’incidente, si è tenuta una commossa cerimonia per ricordare le vittime.

Nella mia vita ed esperienza di amministratore – ha detto commentato il sindaco di Vicovaro, Fiorenzo De Simone – questa commemorazione è una costante da quando ero un giovane consigliere comunale e questa tragedia la ricordo sempre con grande commozione. Oggi ci stringiamo in un abbraccio virtuale ma ancora più forte per ricordare quella giornata drammatica.

Il Capo del Corpo Dattilo ha ricordato Paolo, Gino, Fabio, Massimo e Antonio sottolineando come “Il Corpo dei Vigili del fuoco e la protezione civile sono un mosaico che unisce e tiene legati e oggi siamo qui per ricordare le 5 tessere che mancano. Soccorritori che hanno dato la loro vita al servizio della comunità e anche in questo periodo di distanziamento sociale sono sicuro che se uniti, come oggi in questo ricordo, riusciremo a superare questa prova”