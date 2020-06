VOCI DAI TERRITORI – Martina, chiede alla CO.GE.MA.Srl di togliere il materiale di risulta – VIDEO

Martina Marinelli abita a Guidonia Montecelio in Via Marco Aurelio e da gennaio 2020 l’impresa che stava effettuando dei lavori alla facciata del suo condominio ha interrotto l’operazione. Lei, lamenta il fatto che l’impresa ha lasciato il materiale avanzato e i rifiuti vicino all’entrata della sua abitazione in uno stato di abbandono e senza premurarsi di mettere il tutto in una condizione di sicurezza.

Abbiamo contattato la ditta CO.GE.MA. 2010 Srl di Palestrina che si occupa dei lavori e ci è stato detto che si tratta di materiale di risulta che verrà tolto entro pochi giorni. “I lavori a gennaio si sono fermati perché dovevamo attendere una nuova assemblea che deliberasse altri interventi, ma il Covid ha rallentato tutto. Il 1 luglio riprenderemo a lavorare presso la palazzina di Via Marco Aurelio”. spiega uno dei tecnici della CO.GE.MA. 2010 Srl.