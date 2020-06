A Fonte Nuova nasce l’associazione per giocare a Subbuteo

Lo scorso 15 giugno nella sede della Pro Loco a Fonte Nuova si è riunita l’Associazione “Club Subbuteo Fonte Nuova”. Il famoso gioco di calcio in miniatura che per almeno due decenni ha spopolato nel nostro Paese e non solo.

Ottima la serata d’inaugurazione in termini d’affluenza. I due promotori Alessandro Lupi e Chris Florido, oltre alla passione per questo umile sport, vogliono porre l’attenzione sul come fare in modo che Fonte Nuova possa uscire dal binomio quartiere/dormitorio donando attività di vario tipo anche carattere ludico e quindi sociale.

Per qualsiasi info è possibile contattare il Club attraverso la pagina Facebook.