GUIDONIA – Infarto al volante su viale Roma, muore 67enne

Il suo cuore si è fermato mentre era al volante. Così stamane, sabato 20 giugno, un uomo di 67 anni è morto d’infarto in viale Roma, a Guidonia Centro.

Secondo le prime informazioni raccolte, la tragedia si è consumata poco dopo le 11 nei pressi del Comando della Polizia municipale.

L’uomo viaggiava a bordo di un Suv dalla Tiburtina in direzione dell’aeroporto militare e accanto a lui c’era la compagna quando ha accusato un malore.

Il 67enne ha fatto appena in tempo ad accostare l’auto sul marciapiede prima di perdere i sensi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia municipale dal vicino Comando diretti dal maggiore Salvatore Ungaro che hanno allertato il 118 e bloccato il traffico.

In viale Roma è sopraggiunta un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso nonostante le manovre rianimatorie.

Su disposizione del magistrato di turno in Procura la salma dell’uomo è stata messa a disposizione della famiglia per i funerali.