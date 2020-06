La banda dei supermercati colpisce il sabato notte

Arriva il week end e torna a fare paura la banda dei supermercati sta operando il sabato sera nella zona di Mentana e Fonte Nuova. Sono già quattro i colpi tra tentati e riusciti, messi a segno nelle ultime due settimane. All’alba di domenica 14 giugno l’ultimo al Todis di via Amendola 108 a Mentana. I ladri sono riusciti a portare via la cassaforte con l’incasso del sabato pari a circa 20 mila euro. Sui furti indagano i carabinieri della Compagnia di Monterotondo diretti dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. Domenica scorsa i ladri sono entrati in azione intorno alle 4 del mattino. Stando a una prima ricostruzione effettuata dai militari, sono riusciti a forzare la serranda posteriore probabilmente con un piede di porco ed entrare nei locali. Qui hanno individuato e portato via la cassaforte con i soldi incassati il giorno prima. Sul posto è arrivato anche il direttore del supermercato che abita poco distante e a cui ha suonato l’allarme collegato con il suo telefono cellulare, così come i carabinieri della stazione di Mentana e quelli del Nucleo Radiomobile di Monterotondo. Stando alle prime ricostruzioni la banda sarebbe composta da quattro elementi che entrano in azione incappucciati e con i guanti. Si sono avvicinati con una macchina scura. I militari hanno acquisito i filmati registrati dal circuito di telecamere del supermercato e stanno cercando di reperire informazioni utili alle indagini.

I COLPI PRECEDENTI TRA MENTANA E FONTE NUOVA

Il Todis aveva subito un colpo qualche mese prima, ma la nuova banda che si aggira tra Mentana e Fonte Nuova ha iniziato a operare martedì 2 giugno festa della Repubblica. L’obiettivo era il supermercato Conad alla fine di Tor Lupara, inaugurato solo qualche giorno prima, ossia mercoledì 28 maggio. Intorno alle 4 del mattino c’è stato un tentativo di furto alla cassa continua. Un tentativo andato a vuoto. Si è registrato infatti solo il danneggiamento di una vetrata, senza che i ladri siano riusciti a entrare. Domenica 7 giugno nuovo obiettivo: il supermercato Todis alla fine del centro abitato di Tor Lupara, nei pressi della rotatoria alla fine della Nomentana Bis. I ladri sono entrati in azione sempre alle 4 e mezza del mattino e stavolta sono riusciti a portare via i soldi degli incassi pari a circa 15 mila euro. Il giorno dopo l’obiettivo è tornato a essere il supermercato Conad nuovo di Tor Lupara, stavolta i ladri sono riusciti a entrare, ma nel punto vendita di ultima generazione è previsto un sistema di svuotamento dei contanti molto rapido e quindi i ladri sono dovuti fuggire a mani vuote.