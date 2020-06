LA BOTTE – Un successo per la giornata ecologica

Stamattina si è svolta la Giornata ecologica a La Botte di Guidonia, organizzata dall’Assessorato all’ambiente (presente il delegato Alessandro Cocchiarella) in collaborazione con la Tekneco e con il supporto delle Guardie Ambientali. I cittadini hanno potuto approfittare dei mezzi messi a disposizione per disfarsi di ingombranti, elettrodomestici, sfalci e potature, inerti e altro.

Sono stati 230 gli utenti che grazie alla collaborazione degli operatori Tekneco hanno avuto accesso per un totale di 24 metri cubi di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Riempito un cassone da 10 metri cubi di ferro, uno da 13 di materiale inerte, oltre a diversi quantitativi di potature, Raee e apparecchiature elettriche in generale.

Con l’occasione è stata tagliata anche l’erba dall’aiuola vicino alla piazza.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

4 luglio Guidonia Piazza del Mercato

18 luglio Parco Azzurro via Orione presso ingresso parco Valle dei teatri

8 agosto Villalba Via delle Regioni ingresso parco Di Nella