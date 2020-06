Tivoli Calcio, clamoroso ritorno: in panchina riecco Paris

di Valerio De Benedetti

Finisce l’avventura di Manolo Liberati sulla panchina della Tivoli, riparte quella di Fabrizio Paris, che aveva lasciato a stagione in corso, nel momento migliore degli amaranto-blu, che avevano inanellato una serie lunghissima di risultati utili consecutivi. Un ritorno a sorpresa quello del tecnico, che potrà così programmare fin da subito la nuova annata e puntare dritto all’obiettivo Serie D: “Non appena il comitato regionale ha informato su quelli che saranno i criteri e le valutazioni di carattere generale per la stagione 2020/2021, ci siamo sentiti nella condizione di poter prendere in esame la programmazione per il nuovo campionato. Dopo la conferma del Direttore Tecnico Massimo Corinaldesi andava scelto il mister della Prima Squadra. Scelta che per affetto, stima, considerazione e per un allontanamento che all’epoca fu alquanto inesplicabile, non poteva che ricadere su mister FABRIZIO PARIS. Grazie, ma veramente grazie di cuore Fabrizio per aver voluto riabbracciare quel percorso che aveva impegnato tanti sforzi e sacrifici per renderlo bello e vincente”, il comunicato della società.