Tor Lupara, la Provincia ripulisce la Macchia Mancini

Nei giorni scorsi la Città Metropolitana ha ripulito l’area chiamata “Macchia Mancini” a Tor Lupara. Da tempo versava nel degrado. Un ringraziamento è arrivato dal consigliere comunale Gian Maria Spurio che aveva segnalato più volte il problema dell’incuria.

“Voglio fare i miei complimenti a tutto il Dipartimento dell’area Metropolitana dedicato alla manutenzione e controllo della riserva Nomentum, per aver risposto agli appelli, ed immediatamente provveduto alla pulizia e sistemazione dei percorsi, a cominciare dall’area giochi di Via Manzoni – spiega – Purtroppo il Comune non è efficiente, si è dimenticato della strada per accedervi, lasciando crescere delle piante al centro della carreggiata disastrata. Io continuerò a spingere l’Amministrazione Comunale a muoversi, perché la cittadina è un Patrimonio di tutti da difendere e curare, e per questo sta completando una lettera verso gli Assessori”.