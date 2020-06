Capena – Riaprono i giardini pubblici

Vi riportiamo ciò che è stato diffuso dalla Pagina del Comune di Capena:

Si comunica che nel rispetto dell’ordinanza sindacale n. 22 del 19/06/2020, dal 20 giugno saranno riaperti i seguenti giardini pubblici:

– giardino piazza della libertà

– giardino monumento ai caduti

– giardino bivio (con interdizione ai giochi)

– giardino via del mattatoio.

Si raccomanda:

– l’osservanza di tutte le prescrizioni dettate dalle normative per il contenimento del contagio del virus covid 19, in particolare l’utilizzo della mascherina e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

– il rispetto delle norme di comportamento indicate nella cartellonistica.

– l’auto-responsabilizzazione dei comportamenti all’interno dei giardini da parte di adulti e ragazzi.