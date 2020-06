FONTE NUOVA – Arrivano gli ispettori ambientali

Arrivano gli “Ispettori Ambientali” a Fonte Nuova. Aiuteranno gli agenti della polizia municipale a contrastare e prevenire gli illeciti in materia di abbandono dei rifiuti, raccolta differenziata e tutela animali.

Lo ha deciso lo ha deciso la Giunta Comunale, che ha approvato le linee guida e il disciplinare per la Formazione degli Ispettori Ambientali Comunali, che saranno coordinati dal Comandante della Polizia Locale.

Saranno volontari di Associazioni riconosciute dal Ministero dell’Ambiente e/o dipendenti della società della Raccolta Rifiuti a poter svolgere questa attività, dopo aver frequentato un corso di almeno 20 ore organizzato dal Comune.Esprime grande soddisfazione il Delegato al Controllo del Territorio Antonio Lotierzo, ideatore e promotore del Progetto: “finalmente dopo un lungo percorso di studio e progettazione, in concerto con il Comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova Francesco Spagnoletti, che ha messo a disposizione la sua professionalità per il disciplinare tenendo conto di tutte le normative vigenti, nel nostro Comune, tra i primi dell’area Nordest di Roma, nasce la figura dell’Ispettore Ambientale, che andrà ad aiutare in sostanza il Comando della Polizia Locale in quei settori come il controllo degli animali, dell’ambiente e il controllo del territorio. Gli Ispettori Ambientali avranno qualifica di pubblici ufficiali e saranno divisi in turni, gireranno il territorio facendo osservare i regolamenti vigenti e aiutando le Forze dell’ordine qualora vengano a conoscenza di fatti o reati. Pugno duro contro chi maltratta il territorio”.

Per il Consigliere Comunale Maurizio Guccini, che ha sostenuto il Progetto insieme all’Assessore alla Sicurezza Beatrice Casagrande, si tratta di “un altro passo avanti sul fronte della Sicurezza Urbana. Ringrazio il Sindaco Presutti, Beatrice e tutta l’amministrazione per aver sostenuto il progetto, a breve passeremo alla formazione del nucleo comunale degli Ispettori Ambientali. L’obiettivo iniziale è di nominarne almeno una ventina. Fonte Nuova sarà così presidiata da questa nuova figura che contrasterà chi deturpa il territorio, chi maltratta gli amici a 4 zampe, chi non raccoglierà le deiezioni canine, ma dovrà essere sopratutto una figura amica del cittadino, che potrà segnalare qualsiasi tipo di situazione in materia di decoro.

Soddisfazione anche per il delegato Emanuele Butera, molto attivo nelle segnalazioni dei cittadini, che coadiuverà insieme a Lotierzo gli Ispettori Ambientali nella loro attività.