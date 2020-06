Sondaggio Tiburno – Che tipo di lettore sei? [Parte 1 di 2]

Come ogni fine settimana, la Redazione Web del Tiburno vi ha proposto un sondaggio “in tutto relax”.

Con il passare degli anni, l’approccio con la lettura è notevolmente cambiato: con l’arrivo degli ebooks e della possibilità di leggere in formato digitale le proprie opere preferite, la vendita dei libri è aumentata.

Tuttavia, la passione per il vecchio cartaceo non passa mai, infatti il 66% di voi ancora predilige questo tipo di fruizione.

Vi abbiamo domandato dove preferite leggere e la maggior parte di chi ha risposto ha dichiarato che il luogo in cui si legge non è importante, mentre una piccola fetta (15%) preferisce farlo in casa e il restante 5% fuori.

Con piacere vi annunciamo anche che la maggior parte di voi, costituita dal 73,7& rientra nella categoria dei lettori forti, ovvero coloro che in un anno riescono a leggere tra gli 11 e i 20 libri, va tenuto conto del fatto che il 26,3% che ha risposto “meno di un libro al mese” potrebbe non aver tempo per potersi dedicare a questo hobby.

“Quanto capita”, infine, è la risposta più gettonata sul “dove leggi?”, occupando la fetta più grande, quella del 65%.