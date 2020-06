Sondaggio Tiburno – Che tipo di lettore sei? [Parte 2 di 2]

Come ogni fine settimana, anche oggi, la Redazione Web del Tiburno vi ha proposto un sondaggio “in tutto relax”.

Nella prima parte del sondaggio vi abbiamo mostrato quanto, quando e dove leggete, se preferite il cartaceo o se anche voi vi siete avvicinati al mondo della tecnologia e degli ebooks.

In questa seconda parte abbiamo curiosato di più sui vostri interessi. Il 20% di voi preferisce gli autori stranieri, mentre il 5% quelli italiani. C’è anche il caso di chi non bada a questa distinzione (75%).

Non badate a spese! L’85% di chi ha risposto non si pone problemi davanti al prezzo di un libro. C’è da tener conto che, a volte, ad influire sul costo è anche una particolare rilegatura o un’edizione speciale del testo che stiamo per acquistare.

Qualcuno di voi (20%) si cimenta nello scrivere delle recensioni dei libri che legge; è un fatto noto che stiano aumentando i blog e i canali IG sulle recensioni di libri. La maggior parte (80%), invece, una volta chiuso il proprio libro, preferisce metterlo in libreria e passare alla lettura successiva.

Il 75% di chi ha risposto al sondaggio, a volte, segna le frasi dei libri che legge, mentre una minoranza (15%) non ha quest’abitudine.