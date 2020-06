Castel Madama – Possibili disagi, il sindaco ha richiesto l’invio di un’autobotte

Riportiamo quanto comunicato dall’ Ufficio Stampa Comune di Castel Madama:

L’assessore Sara Beccaria ha comunicato la possibilità di disagi per i cittadini di Castel Madama che, in queste ore, potrebbero dover fare i conti con i rubinetti a secco nelle proprie case.

“Siamo stati avvisati – spiega l’assessore Beccaria – che la società Enel ha effettuato dei lavori vicino le pompe di sollevamento dell’acqua del serbatoio dei Collicelli.

Al momento la situazione è stata ripristinata e nella notte il serbatoio tornerà a regime ma, nel frattempo, potrebbero registrarsi dei disagi”. Il Sindaco Domenico Pascucci ha già richiesto ad Acea Ato2 di predisporre un servizio di rifornimento tramite una autobotte in stazionamento in via della Libertà, davanti le scuole elementari.