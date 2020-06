Cubeddu, elezione convalidata in Giunta alla Camera

La Giunta per le elezioni della Camera ha respinto il ricorso sulla elezione contestata del deputato Sebastiano Cubeddu (M5S), proclamato eletto nel collegio uninominale n. 12 della XV Circoscrizione Lazio 1, presentato da Barbara Saltamartini. Il ricorso di Saltamartini, che e’ comunque stata eletta nel proporzionale, e’ stato respinto con il voto contrario di Pd, M5S e Leu, l’ l’astensione di Iv e quello favorevole del centrodestra. La decisione della Giunta, presieduta da Roberto Giachetti (Iv), dovra’ essere ora confermata con un voto dall’Aula. Le prime verifiche su schede bianche, nulle e contestate avevano portato la Giunta a verificare la necessita’ di una correzione dei conteggi. Ma la Giunta di Montecitorio aveva a suo tempo deciso all’unanimita’ di effettuare il riconteggio del 10 per cento delle schede qualora fossero emersi degli indizi in questo senso. Riconteggio che non e’ stato possibile effettuare a causa di un allagamento nel locale del Tribunale di Tivoli in cui le schede erano conservate che ha reso le schede illegibili.