GUIDONIA – Covid-19, fine dello Smart Working per i dipendenti comunali

Pacchia finita per i dipendenti del Comune di Guidonia Montecelio. Oggi, lunedì 22 giugno, con l’ordinanza numero 158 il sindaco Michel Barbet ha stabilito per domani, 23 giugno, la riapertura al pubblico “in presenza” degli uffici comunali, per il 90 per cento chiusi dall’11 marzo.

Tuttavia non significa che da domani tutti i dipendenti abbandoneranno lo Smart Working per tornare in ufficio. Saranno i Dirigenti di Area a stabilire le misure organizzative necessarie per garantire la tutela e la sicurezza da possibili contagi sia per gli utenti che per i dipendenti comunali così come stabilite dal protocollo di sicurezza adottato dall’Ente, assicurando la presenza giornaliera di unità lavorative in numero congruo rispetto alle esigenze di servizio da erogare, anche adottando, a tal fine, sistemi di rotazione del personale.

Gli stessi dirigenti, inoltre, favoriranno misure organizzative (mail, pec, sito internet, telefono) e soluzioni di innovazione tecnologica per l’erogazione dei servizi a distanza, al fine di attenuare l’accesso diretto dell’utenza negli edifici comunali. L’ordinanza prevede la presenza e l’accesso agli Uffici, per il personale e per l’utenza, nel rispetto di alcune misure: accesso contingentato negli Uffici, garantendo la distanza interpersonale; uso obbligatorio delle protezioni alle vie respiratorie (mascherine) sia per il personale che per l’utenza; adeguata e periodica pulizia delle superfici di lavoro e disinfezione delle attrezzature; misurazione della temperatura; adeguata dotazione di dispositivi di sicurezza idonei al personale in servizio, tra cui mascherine e igienizzante per le mani.