Mentana – Il calendario di “Over 65: la cultura non lascia soli”

Dopo il fermo dovuto all’emergenza sanitaria riparte il progetto “Over 65: la cultura non lascia soli” con qualche modifica al fine di seguire le indicazioni per contenimento del contagio, senza togliere energia e contenuti all’iniziativa!

Se avete voglia di riscoprire il piacere dell’incontro intergenerazionale con gli anziani e vivere esperienze divertenti e costruttive all’interno del territorio comunale di Mentana, allora non potete mancare agli appuntamenti del progetto “Over 65: la cultura non lascia soli” ideato dalla Cooperativa Ricreazione con il contributo della Regione Lazio, direzione regionale per l’inclusione sociale e la collaborazione del Comune di Mentana.

Il percorso rivolto alla terza età ed anche alle famiglie, nasce dalla voglia di favorire l’invecchiamento attivo all’interno di una comunità solidale. Il progetto, vincitore del bando regionale “Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani” promuove attività volte a migliorare il benessere e l’invecchiamento attivo degli anziani residenti nel territorio, incentivandone le occasioni d’incontro con la comunità e stimolando il loro senso partecipativo rispetto alle iniziative proposte, di cui saranno gli attori principali. Il progetto prevede l’avvio di diversi percorsi culturali e di riscoperta del territorio, attività ludico-ricreative e di socializzazione che contribuiranno, insieme alle altre iniziative culturali della cooperativa, a sostenere il processo di crescita del tessuto sociale con l’obiettivo di costruire una rete cittadina sempre più consapevole ed attenta alle esigenza di ogni singolo. La Cooperativa Ricreazione, attiva da anni nell’ambito della promozione culturale sia nel territorio romano sia in quello dell’area metropolitana, pone da sempre particolare attenzione ai bisogni delle realtà in cui opera e, grazie alla disponibilità e alla sensibilità dell’amministrazione di Mentana, è da tempo impegnata nel potenziamento dei servizi culturali della città: dalla riqualificazione del MuGa, Museo Garibaldino, al servizio in Biblioteca, alle attività nelle scuole.

Il nuovo progetto “Over 65: la cultura non lascia soli” avrà modo di ampliare ulteriormente l’offerta culturale del territorio, coinvolgendo diverse fasce d’età in una esperienza unica e di grande valore umano.

“Over 65: la cultura non lascia soli” è rivolto principalmente agli anziani ma anche ad altre fasce d’età che vogliano mettersi in relazione con loro; tutte le attività proposte saranno gratuite tramite una prenotazione e si svolgeranno durante l’arco del 2020.

Ecco il calendario rimodulato:

Eventi di Stagione: GINNASTICA e SPETTACOLI DI LETTURE ANIMATE

Sabato 27 giugno – ore 10,00 Mentana – Giardino del Monumento -Ara Ossario

Sabato 27 giugno – ore 17,00 Casali di Mentana – Parco Pubblico

Domenica 28 giugno – ore 10,00 Castelchiodato

ROUTE “over 65”: visite guidate

Venerdì 10 luglio, ore 17,30: la Via Nomentum – Eretum, Area Archeologica

Venerdì 24 luglio, ore 19,00: Centro storico di Mentana

Domenica 13 settembre, ore 17,00: Centro storico di Monterotondo

Sabato 26 settembre, ore 16,30: MuGa, Museo Garibaldino di Mentana

N.B. max 20 persone ad incontro, prenotazione obbligatoria

“Ti leggo, mi leggi” e “Tra ricordi e riscoperte”, una serie di appuntamenti settimanali di letture ad alta voce e laboratori, dedicati all’incontro generazionale fra nonni e bambini della scuola dell’infanzia e primaria.

A partire da martedì 30 giugno fino a giovedì 30 luglio e dal 22 settembre al 22 ottobre.

N.B. Gli incontri si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle 17,00 alle 19,00 presso il Giardino del Monumento – Ara Ossario, anziché in biblioteca, e si rivolgeranno ad un max 10 persone ad incontro.

Tutti gli interessati potranno reperire il materiale informativo presso le sedi dei Centri Anziani di Mentana, Castelchiodato e Casali, presso l’Ufficio “Servizi alla persona” del Comune di Mentana e presso la Biblioteca comunale, nonché compilare le schede di partecipazione e prenotazione necessarie al coordinamento del progetto.

Per informazioni e contatti: info@cooperativaricreazione.it, tel. 327-1229345.