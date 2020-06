TOR LUPARA – Invade la corsia e provoca un frontale

È stata riaperta poco fa la via Nomentana, dopo il brutto incidente frontale accorso poco dopo le ore 16. I conducenti delle due vetture coinvolte sono in “codice rosso dinamico”, ma le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Sul posto per i rilievi e per organizzare la viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova e i carabinieri della Stazione di Mentana. È stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre uno dei conducenti dalla sua vettura.

Stando a una prima ricostruzione, l’incidente è stato causato da un muratore romeno alla guida di una Chevrolet Kalos rossa. Le due auto si sono scontrate nei pressi della curva prima dei XII Apostoli. L’uomo proveniva da Tor Lupara in direzione Mentana e per cause ancora in via di accertamento ha invaso l’opposta corsia, dove sopraggiungeva una Range Rover bianca guidata da un uomo di Mentana che scendeva in direzione Roma. L’impatto frontale è stato violentissimo e il conducente della Jeep se l’è cavata soprattutto perché guidava una macchina molto robusta. Infatti si è fermata grazie al guardrail altrimenti sarebbe caduta giù nel dirupo.

I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dalle lamiere, ma – come detto – non ha riportato grossi traumi. Il romeno è stato portato al Sant’Andrea e gli verranno effettuati anche l’alcol test e il droug test.

Pesanti le ripercussioni sul traffico locale che è stato dirottato sulla Palombarese. Poi poco prima delle ore 18 la strada è stata riaperta al traffico.