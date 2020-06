Calcio, il S. Angelo Romano festeggia il 50esimo: sogno Eccellenza

di Valerio De Benedetti

L’Asd Pol. Sant’Angelo Romano si appresta a cominciare il 50esimo anno di attività dalla sua fondazione. Un anno particolare per la squadra del patron Massimiliano Lucani, che sogna in grande per festeggiare nel migliore dei modi. Tanti progetti, ambizioni. Arrivato terzo (Promozione Girone B) nella passata stagione, conclusasi con la cristalizzazione delle classifiche, c’è ancora una speranza di ripescaggio in Eccellenza. Sarebbe un traguardo importante per il Sant’Angelo, mai raggiunto nella storia. Ma nel caso il verdetto non dovesse arrivare, niente paura. La società infatti, sta già programmando una grande annata. Dopo aver annunciato la conferma di Giancarlo Lucani sulla panchina della prima squadra per il 15esimo anno consecutivo, sta cominciando l’opera di rafforzamento da parte del direttore sportivo Gabriele Marra. Gran parte della squadra verrà confermata, poi arriverà anche qualche innesto di qualità per alzare l’asticella. Il Sant’Angelo vuole far festa grande al Fiorentini e scrivere la storia.