Fonte Nuova – Giovinazzo rifiuta le big romane per restare alla Sab

Bastano pochi match, agli osservatori, dei più importanti club della Capitale per comprendere il talento di un giovane atleta. Nel caso di Simone Giovinazzo, play della Sab Fonte Nuova, gli incaricati dei top club laziali hanno davvero impiegato poco tempo perché si sono trovati davanti un giocatore dotato di potenza esplosiva, saggezza tattica, palleggio e rapidità. Questo mix gli ha permesso di disputare un campionato straordinario con la Sab Fonte Nuova, che ha naturalmente attirato le attenzioni delle big. Alla fine le proposte avanzate dai top team capitolini: Stella Azzurra, Tiber, Olimpia e Progetto Roma non si sono concretizzate. Il giovane atleta è stato irremovibile nel non voler abbandonare la Sab Fonte Nuova. “E’ stato un anno quello passato – spiega il quindicenne Simone Giovinazzo – fantastico per me. Ho giocato bene, sono cresciuto sul piano fisico, tecnico e tattico grazie al mio allenatore Daniele Santoro tanto da ricevere la convocazione nella Rappresentativa regionale della mia categoria guidata da un mostro sacro del basket, Gilardi. E’ una scelta di cuore – spiega il play – perché per me i compagni di squadra sono anche grandi amici e con loro mi trovo benissimo. Anzi, per questo li ringrazio perché se io ho disputato una grande stagione è anche per merito loro. E poi c’è un grande progetto della Sab Fonte Nuova. L’Under 16 di Eccellenza, sarà una vetrina importante per me guidata da un tecnico di grande fama come Paolo Di Fonzo. In più dovrei avere anche una sessione supplementare di allenamento con Roberto Castellano, altra grande ex stella del basket nazionale e ora tecnico di spessore. Per tutti questi motivi sono convinto di avere scelto bene restando a Fonte Nuova”. Il papà ha affermato di voler “:rispettare la sua scelta. Adesso Simone ha una grande stagione davanti. Ora tocca a lui”.

Fernando Giacomo Isabella