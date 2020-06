La piattaforma di streaming Mixer nasce nel 2016 e viene rilevata nel 2017 da Microsoft. Le classifiche l’hanno sempre collocata nelle posizioni che seguono quelle degli imbattuti Twitch, YouTube Gaming e Facebook Gaming.

In questo periodo in cui s’infittisce sempre di più la corsa al dominio dei servizi di streaming, Microsoft chiuderà la sua Mixer il 22 luglio, ma è già in questi giorni che tutto quanto ciò che componeva questo universo sta passando sotto il dominio di Facebook Gaming.