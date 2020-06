MENTANA – “Solito” incendio in località Fontapresso

Iniziata l’estate e arrivate le temperature elevate, non poteva non arrivare a Mentana anche il “solito” incendio in località Fontapresso. Dalle prime ore del pomeriggio le fiamme hanno iniziato ad espandersi nella vallata che si trova a ridosso del centro cittadino e che arriva fin sotto l’Hotel Belvedere. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono arrivati gli uomini della Protezione Civile di Mentana, quelli di Fonte Nuova, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monterotondo e ora anche l’elicottero.

In prima linea ci sono anche alcuni cittadini, tra cui i promotori degli “Orti Sociali” che si trovano proprio a pochi metri di distanza dall’incendio. Si lavora anche per agevolare i soccorsi con l’acqua del pozzo utilizzata proprio per irrigarli.

Vale la pena ricordare che nell’estate 2017 un incendio analogo si propagò per tutto il paese, partendo sempre dalla stessa località di oggi.