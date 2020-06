Tanti auguri, Nintendo 64!

Sebbene sia stata presentata il 24 novembre 1995, la famosa Nintendo 64 viene messa in vendita nel 23 giugno del 1996 in Giappone, la sua patria natia.

Prodotta dall’azienda giapponese, Nintendo, la console forniva – per la prima volta nella storia della tecnologia dei videogiochi – la possibilità di immergersi nell’esperienza giocabile a 360°. Il primo videogioco che venne presentato durante il debutto dell’N64 fu “Pilotwings 64” e, fra le “cassette” più famose si ricordano “Super Mario 64”, “Donkey Kong 64”, The Legend of Zelda: Ocarina of Time”e “GoldenEye 007”, masterpieces uscite tutte fra il 1993 e il 1999.