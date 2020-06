TIVOLI – “Dove getto gli assorbenti?”. E Asa suggerisce le coppette mestruali

Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Di cortesia in questo caso ce n’è stata ben poca, soprattutto perché a fornire la risposta non è stato un semplice utente di Facebook bensì chi gestisce la pagina di “Asa Tivoli Spa”, la municipalizzata che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città.

A portare alla ribalta il caso oggi, martedì 23 giugno, è il Partito Democratico di Tivoli, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato uno stralcio della conversazione tra una utente e la Spa.

“Asa Spa grazie – scrive la donna – Gli assorbenti femminili invece dove devono essere conferiti? Perché restare due settimane nel secco indifferenziato è antigienico”.

“Suggeriamo l’uso delle coppette mestruali”, la replica di chi gestisce la pagina istituzionale della municipalizzata del Comune di Tivoli.

“Soltanto una parola per descrivere il commento lasciato da Asa s.p.a ad una domanda sotto un post facebook: Vergogna – commenta il Partito Democratico di Tivoli sulla sua pagina Facebook – Secondo loro le donne dovrebbero usare le coppette mestruali invece che gli assorbenti.

Ricordiamo all’Asa che fortunatamente siamo in un paese libero e che esiste la libertà di scelta, e le donne sono libere di scegliere cosa usare.

Asa si occupi di facilitare e agevolare lo smaltimento di questo tipo di rifiuti, non di dare queste risposte vergognose e scandalose”.

