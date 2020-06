Tivoli – Il “verde romantico” di Tibur nella selezione “Beni FAIcon”

Anche Tivoli rientra nella selezione di Beni FAIcon le proprie peculiari “sfumature di verde”, che verranno valorizzate durante le visite speciali di sabato 27 e domenica 28 giugno 2020.

Parco Villa Gregoriana a Tivoli racconta il “verde romantico”:un giardino all’inglese, voluto nell’Ottocento da Gregorio XVI per incorniciare l’impressionante cascata dell’Aniene, ingegnosamente deviato dopo le frequenti drammatiche piene della città; ripidi versanti rocciosi, archeologiche rovine di templi romani, impetuose sorgenti e cadute d’acqua, in una fitta composizione di specie vegetali del tutto artificiale, hanno suscitato meraviglia e il senso romantico del “sublime” nei viaggiatori del Grand Tour, così come nei visitatori di oggi.

FONTE e CREDIT FOTO: FAI (Fondo Ambiente Italiano)