Tivoli. La Mensa Ponderaria

La Mensa Ponderaria, è l’edificio simbolo dell’antica vita commerciale tiburtina. Il luogo di età augustea per i marmi rinvenuti, per le pitture e per la statua dell’imperatore dimostra la ricchezza del committente, oltre a provare l’importanza del commercio sull’antichissima via tiburtina. L’antica struttura, si trova accanto la Cattedrale, risale al I secolo A. C. ed è stata scoperta nel 1883. Il luogo utilizzato per le attività commerciali è caratterizzato da due banconi, con campioni di pesi e misure. La pesa pubblica era l’ufficio per le misure di peso ed era contraddistinta anche da un’iscrizione sull’artefice dell’allestimento: Marco Vareno Defilo, che dedica due statue ai suoi patroni Marco Lardito e Varena Maggiore. Il luogo in questione è, quindi, l’ennesima testimonianza storica giunta fino ai nostri giorni dell’importanza del commercio nell’antica Tibur. Buona parte dell’economia tiburtina si reggeva sulle attività commerciali fiorenti e redditizie, anche grazie alle abilità che contraddistinguevano i soggetti impegnati in questo settore vitale per la vita di ogni comunità.

Fernando Giacomo Isabella