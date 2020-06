Prosegue lo sfalcio dell’erba nelle strade cittadine. Le zone e le strade interessate nei prossimi giorni sono le seguenti:

– fino a sabato 27 a Tivoli Terme: via Cesare Augusto, via Belli, via Dante, via Cappello, via Collodi, via Neri, via Brunelleschi;

– da lunedi 29 a sabato 4 luglio a Tivoli: via Palazzi, vicolo Luca Maggi, via Taddei, via Sant’Agnese.

Il programma dei lavori potrebbe subire delle modifiche in corso d’opera sulla base della situazione meteorologica.