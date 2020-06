TOR LUPARA – Investito mentre attraversava: “La signora di settant’anni ha messo la terza ed è scappata”

Lo ha investito mentre attraversava e non si è fermata a prestare soccorso. Disavventura per Giulio Amadio, ieri pomeriggio al centro di Tor Lupara. Il giovane che gestisce un vivaio sulla Nomentana insieme ai genitori e abita a Tor Lupara, lancia un appello per cercare i testimoni dell’accaduto.

Erano circa le 19 e la macchina che lo ha investito era un furgoncino Fiat Doblò Grigio condotto da una signora di un’età apparente compresa tra i 60 e i 70 anni. A causa del contatto con la vettura Giulio ha riportato una ferita all’anca.

“Stavo attraversando dal lato del Bar Tecla verso il kebabbaro – spiega Giulio – quando è arrivata questa signora che invece di allargarsi con la macchina ha stretto e mi ha sbattuto addotto a una vettura in sosta. Mi ha colpito al fianco destro con lo specchietto laterale. Non mi sono preoccupato di prendere la targa, perché ingenuamente ho pensato che si sarebbe fermata. Invece ho visto proprio che ha guardato nello specchietto retrovisore, poi ha messo la terza ed è andata via verso Mentana”.

Giulio ha intenzione di recarsi domani presso il comando di Polizia Locale per sporgere denuncia, ma prima vuole lanciare un appello a questa donna affinché si faccia viva.

“Non vorrei complicare le cose, però qui c’è un investimento e l’omissione di soccorso – prosegue – non posso accettare questa indifferenza. Se ci fosse stato un bambino, non lo so come poteva andare a finire. Invito lei a farsi viva e chi ha visto a contattarmi al numero 3669598173”.