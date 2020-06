Albuccione, incendio vicino a furgoni parcheggiati. Evitato il peggio.

Incendio in via Pietro Nenni all’Albuccione. Intorno alle 16 di oggi pomeriggio i volontari della Protezione Civile Valle Aniene Associata hanno avvistato attraverso le loro telecamere territoriali un incendio che stava bruciando sterpaglie e canneti vicino la chiesa della zona. Dopo aver avuto l’autorizzazione dalla sala operativa sono intervenuti per spegnerlo. L’intervento è durato circa un’ora. Il pronto intervento dei volontari ha permesso di salvare dal fuoco alcuni furgoni che erano parcheggiati lì vicino ed evitare il peggio. Le fiamme infatti, con l’aiuto del vento, avevano già raggiunto le ruote di uno dei veicoli. Il parroco della chiesa ha chiamato anche i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto in aiuto della Protezione Civile.

