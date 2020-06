Asa risponde alle dichiarazioni dell’ex sindaco di Tivoli Irene Vota

In merito alla improvvisa ondata polemica aizzata dalla ex vice sindaca Irene Vota della lista civica “La nuova storia” seguita a ruota dal Pd tiburtino, sulle modalità di gestione della raccolta di prodotti assorbenti per la Persona, ASA chiarisce ai lettori del Tiburno che:

“mai in alcun modo alle giornate di formazione e sensibilizzazione né via social network né altrove, si è obbligato alcuno dei convenuti all’utilizzo di coppette lavabili. Sappiano che tantissime Donne in Italia, nel Lazio e anche a Tivoli, già utilizzano i nostri pannolini lavabili per neonati nonché coppette e assorbenti lavabili e che tali pratiche sono sintomo di progresso ecologico e di sviluppo sociale davvero sostenibile. Premesso ciò, avremmo tanto voluto che qualcuno di costoro si fosse presentato almeno a uno dei diversi incontri ad oggi tenuti in cui ASA ai cittadini di Villa Adriana e Paterno serviti da raccolta puntuale con “bidoncini intelligenti, ha indicato come sempre la migliore strada che privilegi la Gerarchia dei Rifiuti sancita dalle Leggi Comunitarie recepite anche dal Ns Legislatore, lo Stato, favorendo nel contempo il progresso nel settore della economia verde, un Mercato trainante per l’Economia Mondiale e foriero di posti di lavoro, riduzione degli sprechi e di rifiuti.

Non spetterebbe ad ASA ricordare addirittura ad esponenti politici locali, quanto sancisce l’UE ma tant’è e dunque dovrebbe essere ben risaputo da costoro che la prima per ordine di importanza delle REGOLE imposte dalle direttive 98/2008 e successive fino alla recente 851/2018 è quella della RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE di rifiuti, seguita da RIUTILIZZO/RIPARAZIONE degli oggetti dismessi, al terzo posto c’è il RICICLO e all’ultimo posto lo smaltimento in discariche e inceneritori.

Nella speranza che le parole di costoro non siano dunque volte a favorire anche inconsapevolmente, la produzione di rifiuti da avviare a smaltimento in discariche e inceneritori, ribadiamo che oltre alle coppette lavabili in commercio da anni ormai anche nei supermercati, esistono gli assorbenti lavabili, brocche dell’acqua depuranti, rasoi elettrici per la barba, lavastoviglie, pannolini lavabili per neonati, tante innovazioni che riducono l’usa e getta e, con esso, i rifiuti.

Nessuno dei cittadini che vorrà comunque continuare a bere acqua acquistata a maggior prezzo rispetto a quella da rubinetti di casa e fontane pubbliche, imbottigliata in plastica usa e getta, a utilizzare assorbenti usa e getta, beni di lusso con IVA al 22%, rasoi usa e getta anziché i rasoi elettrici che ASA incentiva nell’acquisto grazie al progetto TIVOLI MINIERA URBANA insieme ad altri elettrodomestici, insomma, ad alcun cittadino sarà preclusa la libertà di acquistare prodotti usa e getta e di conferirli potendo usufruire oggi della raccolta puntuale secondo il principio Europeo “chi più inquina più paga” conferendo più volte nei bidoncini intelligenti messi a disposizione o in alternativa, anche il giovedì pomeriggio con la raccolta itinerante dei pannolini lavabili.”

Ricordiamo che da recenti approfondimenti, i servizi di raccolta dedicati e a domicilio (sfalci e potature, per rifiuti assorbenti per persona, considerati “beni di lusso” nel caso degli assorbenti usa e getta, ingombranti e RAEE a domicilio) , secondo le recenti disposizioni ARERA sono soggette all’uscita dal perimetro TARI e dunque soggetti per Legge a pagamento extra TARI da parte di chi dovesse usufruirne.

“Per i Nostri cittadini abbiamo pensato di garantire contestualmente alla partenza della raccolta puntuale condominiale, una raccolta aggiuntiva degli imballaggi in plastica e anche di questo è bene e giusto che si parli: il ritiro della plastica/metalli passa con questo progetto di raccolta puntuale, da un ritiro attuale di una volta a settimana, fino a 6 o 7 ritiri mensili liberando così le utenze condominiali in raccolta puntuale, di involucri ben più voluminosi, prodotti questi sì, ogni giorno più volte al giorno, in ogni casa.”