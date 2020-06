Eccellenza, che colpo del Villalba: arriva Ventura

di Valerio De Benedetti

Dopo aver dato l’addio a Tommaso Taverna, il Villalba Ocres Moca piazza il primo colpo di mercato in entrata. Dal Città di Paliano arriva infatti l’esterno classe 1996 Andrea Ventura. Manca ancora l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve, ma si tratta di un innesto di qualità per la squadra allenata da Diego Leone, confermato sulla panchina anche per la prossima stagione. Ventura ha vestito maglie importanti in passato (come quella della Triestina) e ha alle spalle diverse esperienze in Serie D.